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Haaland oduševio bh. navijače: Pokazao da zna pjesmu Zmajeva

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Objavljeno prije 45 minuta

Erling Haaland ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta nije razlog bio neki gol ili potez na terenu.
Norveški napadač iznenadio je navijače Bosne i Hercegovine reakcijom na društvenim mrežama.

Norveška je na Svjetskom prvenstvu ostvarila zapažen rezultat i plasirala se u četvrtfinale, nakon što je prethodno eliminisala Brazil. Haaland je bio jedan od najboljih igrača svoje reprezentacije i još jednom potvrdio da spada među najbolje napadače današnjice.

Ipak, bh. javnost posebno je privukao njegov potez van terena.

Popularna Instagram stranica “Bosnia” objavila je šaljivi meme s Haalandom uz poruku: “Navedite bolji duo iz komentara. Čekam.”

Malo ko je očekivao da će objavu vidjeti upravo norveška zvijezda, a još manje da će na nju odgovoriti. Haaland je ostavio komentar koji je izazvao brojne reakcije među navijačima Bosne i Hercegovine.

“Take me to America”, napisao je Haaland.Na objavu je reagovao i službeni Instagram profil Borussije Dortmund, koji je kratko odgovorio: “Nice”,pišu Vijesti

Riječ je o stihu iz pjesme “U.S.A.” grupe Dubioza Kolektiv, koja je tokom Svjetskog prvenstva postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama među navijačima Bosne i Hercegovine.

Pjesma je bila posebno vezana za atmosferu koju su bh. navijači stvarali tokom nastupa reprezentacije, a Haalandov komentar pokazao je da je očito zapamtio dio te navijačke energije.

Njegova reakcija brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi navijači Zmajeva pohvalili su potez norveškog napadača.


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