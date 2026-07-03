Povratničkoj porodici Gušić kod Han Pijeska, grom je ubio stado od kojeg žive

Povratničku porodicu Gušić pogodila je nezapamćena nesreća, snažan udar groma odnio je 20 ovaca i četiri koze, njihov najvažniji izvor egzistencije

Povratničkoj porodici Gušić s Plana kod Han Pijeska, grom je danas ubio 20 ovaca i 4 koze. Gušići su se na Plane vratili prvi, još 2001. godine. Žive od stočarstva i poljoprivrede.

O imanju brinu Mera i njena kći Mulija, a pomažu im sinovi Suvad i Hasib, koji zbog školovanja djece žive u Sarajevu. Merin muž Pašan ubijen je u genocidu u Srebrenici, a kći Fadila poginula je u Kravici. Stariji sin Suvad bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom cijelog perioda agresije.

Područje Plana danas popodne pogodilo je jako grmljavinsko nevrijeme. Gušićima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, pa je današnja nesreća veliki udarac njihovom domaćinstvu. Oni koji žele pomoći ovoj hrabroj povratničkoj porodici, mogu to učiniti uplatom na Merin bankovni žiro-račun, broj: 1990510073349894, otvoren kod Sparkasse banke, na ime Mera Gušić,piše Avaz

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