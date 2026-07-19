Poznati sastavi Argentine i Španije za veliko finale

Argentina i Španija će u borbu za titulu krenuti sa sljedećim sastavima:

Španija: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Rodri, Olmo, Ruiz, Baena, Yamal i Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Nico Gonzalez, Messi i Alvarez,pišu Vijesti

Španija je do finala stigla nakon pobjede protiv Francuske u polufinalu, dok je Argentina bila bolja od Engleske.

Veliko finale Svjetskog prvenstva počinje od 21 sat u New Jerseyju.

Direktan televizijski prijenos je na Areni Sport 1, a tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Vijesti.ba.

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