Mundijal dobio završnicu za pamćenje: Holivud, muzika i sport na jednom mjestu

Na stadionu MetLife u New Yorku, oko 90 minuta prije finalnog duela između Španije i Argentine, održan je veliki program uoči utakmice koji je okupio poznata imena iz svijeta muzike, filma i sporta.Među zvijezdama koje je FIFA uključila u ceremoniju našli su se Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, iShowSpeed, Swae Lee i Post Malone.Organizatori su ovim spektaklom željeli naglasiti globalni karakter Mundijala, prvog prvenstva u historiji na kojem su nastupile 48 reprezentacije, a koje su zajednički ugostile tri zemlje – Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.Veliku pažnju izazvalo je i prisustvo brojnih sportskih legendi. Na stadionu su se pojavili Novak Đoković, Tom Brady, Kevin Durant i Lindsey Vonn, dok su crvenim tepihom prošle brojne zvijezde iz svijeta filma i sporta, među kojima Javier Bardem, Victor Wembanyama, Marcelo, Yuri Djorkaeff i James Harden.Atmosferu pred najveći meč turnira dodatno je podigla Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, koja je izvela posebnu verziju američke himne neposredno prije početka finala,pišu Vijesti

Facebook komentari