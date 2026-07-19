Svijet

Pad Facebooka širom svijeta

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Objavljeno prije 1 sat

Facebook je u nedjelju ujutro nedostupan dijelu korisnika zbog tehničkog problema na platformi.

Desktop verzija ove društvene mreže kompanije Meta nije dostupna.

– Račun privremeno nedostupan. Vaš račun trenutno nije dostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će problem biti riješen uskoro. Molimo pokušajte ponovo za nekoliko minuta – prikazuje se u poruci na ovoj društvenoj mreži.

Web stranica DownDetector zabilježila je nagli porast pretraga pojma „Facebook down“ neposredno prije 9 sati ujutro, što ukazuje na veći broj prijava korisnika o problemima s pristupom.

Kompanija Meta za sada nije objavila detalje o uzroku problema niti procjenu kada će usluga biti u potpunosti vraćena.


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