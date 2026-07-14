Iranski vrhovni vođa žestoko zaprijetio Americi, spomenuo i “lekcije koje se ne zaboravljaju”

Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) u pisanoj poruci zaprijetio je da će Iran i njegovi saveznici Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) održati lekcije koje neće zaboraviti, nakon što su dvije zemlje ponovo započele međusobne napade, optužujući jedna drugu za kršenje Memoranduma o razumijevanju.

U saopćenju koje su prenijeli iranski mediji, Hamnei je poručio da kontinuirano kršenje Memoranduma od strane SAD pokazuje da je potpis američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) “bezvrijedan i nevažeći”.

– Sada, kada američki neprijatelj nastoji da izazove rat i snosi teže posljedice i veću sramotu, neka zna da narod Irana i osovina otpora za njega imaju lekcije koje se ne zaboravljaju, što su svojim primerom ovih dana pokazali hrabri islamski borci i požrtvovani narod na jugu zemlje – kaže se u saopćenju,piše Avaz

Prema njegovim riječima, ponovljeno kršenje obećanja u vezi s Memorandumom potpisanim između predsjednika Irana i SAD “još jednom je svima dokazalo da su osionost i totalitarizam neodvojivi dijelovi američke ideologije i prakse”, prenijela je agencija Irna.

Hamnei je također istakao da očuvanje jedinstva te izbjegavanje podjela, sukoba, političkih razmirica i naglašavanja društvenih razlika predstavlja opću dužnost. Posebno je naglasio značaj uloge zvaničnika i pojedinaca privrženih revoluciji i vrhovnom vođi.

– Ne smijemo neprijatelju da pružimo nikakve znake slabosti, jer, ako se u potpunosti budemo pridržavali ovih mera opreza, on će se neizbježno suočiti sa porazom – poručio je Hamnei.

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