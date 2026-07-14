Spektakl sa deset golova u Majamiju: Engleska savladala Francusku i osvojila bronzu na Mundijalu

U okviru pretposljednje utakmice Svjetskog prvenstva reprezentacije Francuske i Engleske odmjerile su snage u susretu za treće mjesto, a meč je okončan rezultatom 4:6 u korist Engleza koji su prvi put u historiji stigli do bronzane medalje.

Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktuelnog svjetskog prvaka Argentine.

Izabranici Tuhela otvorili su utakmicu na najbolji mogući način. Već u trećoj minuti Rajs je oduzeo loptu, odlično se namjestio i fantastičnim udarcem sa velike distance savladao Maijnjana za rano vodstvo Engleske.

Mreže su potom mirovale do 19. minute, kada je golman Trikolora drugi put morao vaditi loptu iz mreže. Nakon kornera koji je izveo Rajs, Konsa je sjajno skočio i glavom pogodio za 2:0.

Francuska je nakon toga pokušala uzvratiti preko kapitena Mbapea, ali je Henderson uz pomoć Geja sačuvao svoju mrežu.

Nova odlična akcija Engleske viđena je u 37. minuti. Nakon loše reakcije francuske odbrane, Saku je pogodio za visokih 3:0.

U drugoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena Saka je još jednom zatresao mrežu Trikolora i svojim drugim pogotkom večeri postavio rezultat na 4:0 nakon prvih 45 minuta.

Kako su Englezi dominirali u prvom, tako su Trikolori zaigrali u nastavku susreta. Već nakon četiri minute igre, poslije asistencije Olisea, lopta je stigla do Mbapea koji preciznim udarcem pogađa za smanjenje rezultata.

Samo pet minuta kasnije raspoloženi Mbape je uzvratio asistencijom, pronašao Barkolu, a ovaj sjajno pogađa za potpuni povratak Francuske u utakmicu.

Francuzi su mogli do novog gola u 57. minuti. Nakon odlične akcije, Dembelov udarac zaustavio je Henderson, ali Trikolori nisu odustajali od napada,piše Avaz

U 66. minuti Olise je ponovo bio asistent, ovoga puta za Mbapea koji postiže svoj drugi pogodak na utakmici i ispisuje historiju kao najbolji strijelac u historiji svjetskih prvenstava.

Nakon toga je pokušao i Belingem, koji je sjajnim solo prodorom prošao nekoliko protivničkih igrača, ali se u završnici spetljao i propustio veliku priliku.

Uslijedio je novi odgovor Francuza. Nakon odlične akcije Olise se našao u idealnoj poziciji, ali nije uspio pogoditi i propustio je veliku šansu. Rezultat je povosio Saka sa bijele tačke na 5:3, a smanjio je Dembele u sudijskoj nadokandi, dok je konačan rezultat postavio Belingem.

Posljednja utakmica ovog izdanja Svjetskog prvenstva igra se sutra u Nju Džersiju, gdje će se u velikom finalu od 21:00 sat sastati aktuelni svjetski prvak Argentina i aktuelni evropski prvak Španija. Sve aktuelnosti, kao i tekstualni prijenos susreta, moći ćete pratiti na našem portalu.

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