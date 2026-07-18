Hamenei nakon napuštanja sporazuma: Spremamo Americi nezaboravnu lekciju

Hamenei je u svojoj izjavi prvo govorio o dženazi svog oca Alija Hameneija, ističući da su građani Irana pokazali jedinstvo i snažnu volju u očuvanju islamsko iranskog identiteta.

“Toplina vaših srca, vaše suzne oči i nepokolebljiva volja desetina miliona ljudi na dženazi ispunili su divljenjem prijatelje iranske nacije i slobodne ljude svijeta, dok su neprijatelje Irana doveli u stanje zbunjenosti, bijesa i straha”, navedeno je u saopćenju ajatolaha.

On je kritikovao Sjedinjene Američke Države, koje naziva “Velikim Sotonom”, tvrdeći da su u prethodnom periodu više puta prekršile obaveze iz Memoranduma o razumijevanju kojim su ranije privremeno zaustavljeni sukobi.

“Potpis američkog predsjednika je potpuno bezvrijedan i lišen kredibiliteta”, poručio je Mojtaba Hamenei.

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države, kako tvrdi, ponovo pokazale svoje pravo lice, optužujući Washington za nepoštivanje dogovora, nepouzdanost i kršenje obećanja.

“Sada kada američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob, čime bi izazvao još veće troškove i daljnja poniženja, treba znati da iranski narod i Front otpora imaju spremne nezaboravne lekcije”, rekao je Hamenei.

Kao primjer jedne od tih lekcija naveo je, kako je kazao, hrabrost islamskih boraca i ljudi u južnim regijama tokom posljednjih dana.

Iranski ajatolah istakao je da je u ovom trenutku jedan od najvažnijih ciljeva očuvanje jedinstva na svim nivoima i zaštita dostojanstva iranskog naroda.

“Ostat ćemo budni i aktivni na terenu”, poručio je Mojtaba Hamenei.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Iran objavio da napušta Memorandum o razumijevanju sa SAD-om, nakon ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

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