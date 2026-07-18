Francuska – Engleska 0:0: Počela je borba za bronzanu medalju na Mundijalu

22:20 – Francuska večeras igra i za jedan veliki individualni cilj. Kilijan Mbape dijeli prvo mjesto na listi strijelaca sa Lionelom Mesijem, a eventualnim pogotkom mogao bi preuzeti vodstvo u borbi za Zlatnu kopačku.

22:19 – Posljednji put ove dvije selekcije sastale su se na Svjetskom prvenstvu u četvrtfinalu Mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Francuska slavila rezultatom 2:1.

22:17 – Prema više od 25.000 simulacija koje je uradila Opta, Francuska je favorit. Trikolori imaju 50,7 posto šansi za pobjedu u regularnom dijelu, dok Engleska ima 25,6 posto, a 23,7 posto izgleda da će pobjednika odlučiti produžeci,piše Avaz

22:15 – Francuska je u polufinalu poražena od Španije rezultatom, dok je Engleska nakon velikog preokreta izgubila od Argentine.

22:10 – Iako utakmica za treće mjesto nema rezultatski značaj kao finale, obje reprezentacije žele završiti turnir pobjedom i osvojiti bronzanu medalju.

22:05 – Svjetsko prvenstvo 2026. ulazi u samu završnicu, a večerašnji duel Francuske i Engleske predstavlja posljednju uvertiru pred veliko finale koje je na rasporedu sutra.

22:00 – Poznati su početni sastavi za večerašnji susret.

FRANCUSKA: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez, Zaire-Emery, Rabiot, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.

ENGLESKA: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Rogers, Rice, Saka, Eze, Rashford, Toney.

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