Alarm u Volksvagenu: Na stolu još 50.000 otkaza

Radnički savjet Volksvagena zakazao je za kraj augusta seriju vanrednih skupova zaposlenih u najvećim fabrikama kompanije, na kojima će izvršni direktor Oliver Blume odgovarati na pitanja radnika o planovima restrukturiranja i novim mjerama štednje,pišu Avaz

Povod za održavanje skupova je spor između uprave i Radničkog savjeta oko dodatnih mjera štednje, o kojima je Nadzorni odbor Volksvagena raspravljao prošle sedmice.

Sindikat je ranije zatražio da se uprava direktno obrati zaposlenima i objasni planove kompanije, upozorivši da će, ukoliko to ne učini, organizirati vanredne skupove nakon ljetne pauze.

Oliver Blume je početkom sedmice prvi put iznio procjenu da bi kompanija, ukoliko ne uspije smanjiti troškove rada, mogla razmatrati ukidanje dodatnih 50.000 radnih mjesta širom svijeta. To bi bilo uz približno 50.000 radnih mjesta čije je gašenje do 2030. godine već ranije planirano.

Istovremeno je potvrdio da za četiri njemačke fabrike – u Emdenu, Hanoveru, Cvikauu i Nekarsulmu – još nije osigurana održiva proizvodnja u narednoj deceniji, što je dodatno povećalo zabrinutost zaposlenih za budućnost tih pogona.

Radnički savjet smatra da dosadašnje informacije uprave nisu dovoljne te poručuje da zaposleni očekuju konkretne odgovore o budućnosti fabrika, očuvanju radnih mjesta i daljnjim koracima u restrukturiranju najvećeg evropskog proizvođača automobila.

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