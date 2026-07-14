Dva američka vojnika poginula u Jordanu, jedan se vodi kao nestao

Informaciju o stradanju vojnika objavila je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

U napadu su povrijeđena još četiri pripadnika američkih snaga, koji su prevezeni u bolnice u Jordanu radi pružanja medicinske pomoći. Iz Pentagona je potvrđeno da su svi nakon ukazane njege pušteni iz bolnice,pišu Vijesti

Još određeni broj američkih vojnika pregledan je zbog lakših povreda zadobijenih tokom napada, ali su se nakon ljekarskih pregleda vratili svojim redovnim zadacima.

Napad se dogodio nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je ranije bio zaustavljen potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju prije nekoliko sedmica.

Američke snage prethodno su izvele niz zračnih i raketnih napada na vojne i energetske objekte u Iranu, nakon što su iranske snage dronovima napale nekoliko brodova u Hormuškom moreuzu.

Zbog nove eskalacije ponovo je otežan prolaz kroz ovaj važan pomorski pravac, dok Iran nastavlja napade na američke baze na Bliskom istoku.

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