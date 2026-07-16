Svijet

FIFA potvrdila: Finale Svjetskog prvenstva imat će produženu pauzu na poluvremenu

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Objavljeno prije 1 sat

FIFA je zvanično potvrdila da će pauza na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva trajati 17 minuta, čime su demantirane ranije informacije da bi odmor između dva poluvremena mogao trajati čak oko 30 minuta.

Tokom pauze gledatelje na stadionu i širom svijeta očekuje muzički program koji će trajati 11 minuta, dok je preostalih šest minuta predviđeno za postavljanje i uklanjanje bine, kao i pripremu terena prije nastavka utakmice,pišu Vijesti

Ranije su se pojavile informacije da FIFA razmatra znatno dužu pauzu u finalu Mundijala zbog velikog spektakla i posebnog programa na stadionu, ali je krovna svjetska fudbalska organizacija sada potvrdila da će produženje biti ograničeno na 17 minuta.

Podsjetimo, finale Svjetskog prvenstva 2026. godine igra se na stadionu MetLife u New Jerseyju u nedjelju od 21 sat, a za titulu će se boriti Argentina i Španija.


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