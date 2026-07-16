NASA SE UBRZANO SPREMA ZA PRIJETNJU IZ SVEMIRA! Ovo datum kada bi ovo čudovište moglo da UGASI SAV ŽIVOT NA ZEMLJI

Duboko u Sunčevom sistemu nalazi se asteroid koji naučnici godinama pažljivo prate zbog mogućnosti da jednog dana ugrozi Zemlju. Riječ je o Bennuu, jednom od najpoznatijih i najdetaljnije proučenih asteroida u blizini naše planete. Iako je vjerovatnoća sudara veoma mala, NASA već razvija strategije koje bi u budućnosti mogle da spriječe potencijalnu katastrofu.

Američka svemirska agencija objavila je najnoviju analizu prikupljenih podataka o asteroidu 101955 Bennu.

Prema proračunima stručnjaka, postoji mala mogućnost da bi u septembru 2182. godine mogao da udari u Zemlju, zbog čega se već sada razmatraju načini na koje bi njegova putanja, ukoliko bude potrebno, mogla da se promijeni.

Prema aktuelnim procjenama, vjerovatnoća sudara iznosi približno jedan prema 2.700. Iako takav scenario nije vjerovatan, Bennu se i dalje nalazi na listi objekata koji zahtevaju stalno praćenje, jer njegova orbita povremeno prolazi relativno blizu Zemlje.

Upravo zbog toga NASA je još 2016. godine pokrenula misiju OSIRIS-REx, jedan od najznačajnijih projekata za istraživanje asteroida. Letjelica je imala zadatak da detaljno prouči Bennu i sa njegove površine prikupi uzorke koji bi naučnicima omogućili bolje razumevanje njegovog sastava i kretanja.

Sonda je stigla do asteroida 2018. godine, a između januara 2019. i oktobra 2020. prikupljala je podatke o njegovoj građi, obliku, rotaciji i orbiti. Misija je uspješno završena 2023. godine, kada su uzorci dopremljeni na Zemlju, gdje ih stručnjaci i dalje analiziraju.

Početkom ovog jmeseca NASA je objavila završnu analizu svih prikupljenih podataka. Zahvaljujući njima, putanja Bennua može da se izračuna znatno preciznije nego ranije. Rezultati potvrđuju da mogućnost udara u septembru 2182. godine postoji, ali da je verovatnoća takvog događaja veoma mala.

Međutim, naučnici ističu da najveći značaj ovog istraživanja nije samo procijena rizika. Detaljno poznavanje Bennuove orbite i njegovih fizičkih karakteristika omogućava da se, ukoliko procene pokažu povećanu opasnost, na vreme organizuje misija koja bi promenila njegovu putanju i sprečila eventualni sudar sa Zemljom.

Misija OSIRIS-REx predstavlja važan korak u razvoju sistema planetarne odbrane. Ona se nadovezuje na druge uspješne projekte, poput NASA-ine misije DART, tokom koje je 2022. godine prvi put namerno promenjena putanja asteroida Dimorfos, čime je dokazano da čovečanstvo već raspolaže tehnologijom koja može da utiče na kretanje svemirskih tijela.

Iako Bennu u narednim decenijama ne predstavlja neposrednu prijetnju našoj planeti, ostaje pod neprekidnim nadzorom. Stručnjaci smatraju da su rano otkrivanje i precizno praćenje potencijalno opasnih asteroida ključni kako bi se svaka buduća opasnost mogla spriječiti na vrijeme, piše Nova.

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