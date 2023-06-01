Ibrahimović: Španija se poigrala sa Francuskom

Nekadašnji golgeter je u svom stilu analizirao igru oba tima, dajući jasan sud o tome ko je bio gazda na terenu.

Ibrahimović je naglasio da je španska reprezentacija u potpunosti nadigrala “Trikolore” te da je pokazala savršenu ravnotežu u svim linijama tima,piše Vijesti

– Španija je danas bila mnogo bolji tim, poigrali su se s Francuskom. Španci imaju savršen balans od napada do odbrane, dok je vezni red Francuza bio potpuno nefunkcionalan – bez oklijevanja je poručio Ibrahimović.

Poseban fokus Ibrahimović je stavio na duel mlade zvijezde Laminea Yamala i prve violine Francuske Kyliana Mbappea. Prema njegovom mišljenju, mladi Španac je ponovo pokazao mentalnu i igračku dominaciju nad novim napadačem Real Madrida.

– Mislim da Lamine Yamal posjeduje Mbappéa, na kraju dana uvijek izađe kao pobjednik protiv njega. Pričali su svašta prije utakmice, a onda su izašli na teren i uradili tačno ono što su obećali. E, to je prava AURA! – zaključio je u svom stilu Ibrahimović.

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