Neurolog: Zdravlje mozga se ne čuva tabletama, već dokazanim navikama

Ističe da se zaštita mozga i smanjenje rizika od demencije više temelje na svakodnevnim navikama nego na tabletama. Dodaje da za većinu zdravih ljudi ne postoje čvrsti dokazi da takvi dodaci poboljšavaju pamćenje ili sprječavaju demenciju.

Tvrdi da su dodaci za zdravlje mozga “precijenjeni”.

“Industrija dodataka prehrani za mozak jedna je od najprecjenjenijih. Bio bih vrlo skeptičan prema svakom dodatku koji tvrdi da može spriječiti demenciju ili poboljšati pamćenje. Moramo imati na umu da je riječ o industriji vrijednoj milijarde dolara”, rekao je u videu.

Dodao je i: “No, za većinu zdravih ljudi dokazi koji stoje iza brojnih takozvanih ‘pojačivača’ rada mozga iznenađujuće su slabi.”

Šta preporučuje umjesto dodataka?

Ipak, naglašava da su dodaci korisni kada postoji stvarni manjak nutrijenata. “Ako vam je dijagnosticiran manjak nutrijenta, poput vitamina B12, njegova nadoknada može poboljšati neurološku funkciju. No, to je liječenje zdravstvenog problema, a ne dokaz da bi svi trebali uzimati isti dodatak za zdravlje mozga”, objasnio je,pišu Vijesti

Umjesto dodataka, preporučuje redovnu vježbu, kvalitetan san, kontrolu krvnog pritiska, održavanje društvenih veza, liječenje gubitka sluha te aktivnosti koje potiču rad mozga, poput učenja jezika, sviranja instrumenta ili plesa.

“Znam da ništa od toga nije tako primamljivo ni jednostavno kao bočica koja obećava oštriji um. Ali ako vam je cilj dugoročna zaštita mozga, te navike imaju daleko čvršće dokaze od većine dodataka koje ćete vidjeti u internetskim oglasima”, istaknuo je.

Njegove preporuke podupire i izvještaj objavljeno 2024. u časopisu The Lancet, prema kojem bi se oko 45 posto slučajeva demencije moglo spriječiti promjenama životnog stila. Slične savjete daje i britanski NHS, koji ističe važnost zdrave prehrane, održavanja zdrave tjelesne težine, prestanka pušenja, ograničavanja alkohola, kontrole krvnog pritiska i izbjegavanja društvene izolacije.

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