Trump zaprijetio novim napadima, Iran uzvratio: “Osvetit ćemo Hamneija”

Predsjednik Donald Trump pojačao je prijetnje novim raketnim napadima na Iran u nizu objava na svojoj platformi Truth Social, nakon što su visoki američki zvaničnici zatražili od Irana da javno saopći da je Hormuški moreuz otvoren i da brodovi koji prolaze tim ključnim pomorskim koridorom neće biti napadani,piše Vijesti

Trump je te poruke objavio i nakon dženaze vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, tokom koje su se mogli čuti javni pozivi na ubistvo američkog predsjednika.

Kasnije tokom dana, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei obećao je da će Iranci nastaviti osvećivati ubistvo njegovog oca Alija Hamneija, kojem je ove sedmice širom Irana odavana počast na komemoracijama i dženazama.

On je u obraćanju koje je prenijela državna televizija, izjavio da je takva osveta „volja našeg naroda i da se mora provesti“.

Do sada Teheran nije prihvatio američke zahtjeve u vezi s Hormuškim moreuzom, već insistira da ta pomorska ruta ostane pod njegovom kontrolom te da mu bude dopušteno naplaćivati prolaz brodovima koji njome saobraćaju.

Facebook komentari