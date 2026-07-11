Džeko odao počast žrtvama genocida u Srebrenici

Fudbaler je na svom Facebook profilu podijelio fotografiju mezarja u Potočarima, čime je iskazao pijetet prema ubijenima.Džeko se i ranije putem društvenih mreža prisjećao žrtava genocida u Srebrenici, upućujući poruke kojima je naglašavao važnost sjećanja i očuvanja istine o stradanju.

Objava jednog od najpoznatijih bh. sportista privukla je pažnju javnosti, a mnogi su je shvatili kao simboličan čin podrške porodicama žrtava i poruku da se zločini iz jula 1995. godine ne smiju zaboraviti,piše Vijesti

Genocid počinjen nad Bošnjacima “Sigurne zone UN” u Srebrenici u julu 1995. godine, ostao je jedno od najtežih poglavlja agresije na Republiku Bosnu i Herceogivnu, a svake godine 11. juli obilježava se kao Dan sjećanja na žrtve.

(Vijesti.ba)

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