Svijet

Toplotni talas odnio više od 5.000 života u Njemačkoj

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Objavljeno prije 21 minuta

Procjenjuje se da je više od 5.000 ljudi u Njemačkoj ove godine preminulo zbog posljedica ekstremnih vrućina, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Robert Koh (RKI), navodeći da je najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen tokom toplotnog talasa krajem juna.

 Vrućine - Ilustracija/Nap.ba

Prema sedmičnom izvještaju RKI, vrućine su bile povezane sa oko 5.120 smrtnih slučajeva, od kojih se približno 4.270 odnosilo na osobe starije od 75 godina, prenosi Reuters.

RKI navodi da je među žrtvama bilo više žena nego muškaraca, uglavnom zato što žene čine veći dio najstarije populacije.

Služba Evropske unije za klimatske promjene Kopernikus saopštila je da je zapadna Evropa imala najtopliji jun otkako postoje mjerenja, sa prosječnom temperaturom od 20,74 stepena Celzijusa, prenosi Tanjug.

Vlasti u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Holandiji prijavile su više od 4.700 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda od 20. do 28. juna, koji je obuhvatio najintenzivniji dio toplotnog talasa.


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