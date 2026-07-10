Toplotni talas odnio više od 5.000 života u Njemačkoj

Prema sedmičnom izvještaju RKI, vrućine su bile povezane sa oko 5.120 smrtnih slučajeva, od kojih se približno 4.270 odnosilo na osobe starije od 75 godina, prenosi Reuters.

RKI navodi da je među žrtvama bilo više žena nego muškaraca, uglavnom zato što žene čine veći dio najstarije populacije.

Služba Evropske unije za klimatske promjene Kopernikus saopštila je da je zapadna Evropa imala najtopliji jun otkako postoje mjerenja, sa prosječnom temperaturom od 20,74 stepena Celzijusa, prenosi Tanjug.

Vlasti u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Holandiji prijavile su više od 4.700 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda od 20. do 28. juna, koji je obuhvatio najintenzivniji dio toplotnog talasa.

Facebook komentari