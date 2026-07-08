Trener Milsamija pred Velež: Očekujemo tešku utakmicu

Fudbaleri mostarskog Veleža sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici (19 sati), u okviru prvog pretkola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu, ugostiti moldavski Milsami.

Milsami je slabo startao u novu sezonu u domaćem prvenstvu, u kojem su odigrali dva kola te osvojili samo jedan bod, ali nisu postigli nijedan gol. Prije četiri dana u gostima kod prvaka i vodećeg Petrocuba izgubili su s čak 0:5, ali bh. javnosti poznati su zbog činjenice da su u julu 2021. godine, u okviru istog takmičenja i u istoj fazi, eliminirali Sarajevo.

Tada je, nakon 0:0 u Moldaviji, Milsami slavio s 1:0 na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu. Međutim, trener moldavskog tima (Aleksej Savinov) Alexei Savinov, u obraćanju novinarima pred večerašnji trening u Zenici, nije želio praviti usporedbu s tom utakmicom, jer je, kako je podvukao, prošlo puno vremena.

Savinov je, međutim, pohvalio atmosferu koju na svom stadionu i domaćim utakmicama prave navijači Veleža te se raduje što će igrati u takvoj atmosferi.

– Mislim da je to odlično, jer se fudbal igra zbog navijača, a upravo oni stvaraju atmosferu. Ako sutra bude prava fudbalska atmosfera, to će biti dobro i za vašu i za našu ekipu. Poštujemo sve navijače i sve ljude koji vole fudbal – kazao je Savinov.

Zadovoljni su, istakao je, uslovima koji su nim pruženi.

– Stadion je odličan, a teren veoma kvalitetan. Očekujemo tešku utakmicu sutra, jer znamo snagu našeg protivnika. Ozbiljno se pripremamo, a najvažnije je da se igraju dvije utakmice. Zato je važno da prvu utakmicu odigramo dobro, kako bismo nakon nje mogli napraviti određene korekcije pred revanš – kazao je Savinov, koji je zahvalio na gostoprimstvu.

Naglasio je kako su njegovi igrači spremni, a, što se tiče sastava, ističe kako su imali određenih problema nakon prvenstvene utakmice.

Golman moldavskog tima je dvadesedmogodišnji Livnjak Filip Dujmović, koji ima nastupe za kadetsku i mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a, između izleta u inostranstvo, branio je boje Mladosti iz Doboja kod Kaknja i sarajevskog Željezničara,piše Avaz

– Prvi je put da ću igrati na ovom stadionu. Kraj sezone nam je bio težak, neizvjestan do zadnje utakmice sa Šeriffom (0:0), gdje smo izborili mjesto u Evropi. Također, dva smo kola već odigrali i, iskreno, bez obzira na rezultat u drugoj utakmici (poraz kod Petrocuba-op.a.), mislim da smo u prednosti na osnovu Veleža, jer imamo takmičarski ritam.

Opet, ponavljam, bez obzira na posljednju utakmicu – smatram da rezultat nije bio realan. Jednostavno, loš dan za nas i jako dobar za njih. Iskreno, očekujemo prolaz dalje. Kao što očekuje i Velež. Jedini je fokus da se prođe dalje – kaže Dujmović, koji je počeo svoju drugu sezonu u ovom klubu.

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