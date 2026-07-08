Građanima naređeno da odmah potraže sklonište: Eksplozije odjekuju, sirene ne prestaju – Napeto u dvije države…

Sirene su aktivirane na teritoriji cijelog Kuvajta, kao i u Bahreinu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da ostane smireno i da potraži sklonište.

Kuvajtska vojska saopštila je danas da reaguje na “neprijateljske raketne i napade dronova” i da su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost širom Kuvajta i Bahreina zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu.

U saopštenju kuvajtske vojske navedeno je da protivvazdušna odbrana odgovara na napade i da su sve eksplozije koje su građani čuli širom zemlje posljedica uspješnih presretanja projektila i bespilotnih letelica, prenijela je Al džazira.

Državna novinska agencija KUNA prenela je da su sirene za vazdušnu opasnost aktivirane na teritoriji cijelog Kuvajta.

Sirene se oglasile i u Bahreinu

Sirene su se oglasile i u Bahreinu, gdje je Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane i stanovnike da ostanu smireni i da se upute na najbliže bezbjedno mjesto.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je prethodno da je u odgovoru na, kako navodi, američke vazdušne napade na ciljeve u južnom Iranu, izveo zajedničku raketnu i operaciju bespilotnim letjelicama, tokom koje je pogođeno 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, piše Srbija danas.

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