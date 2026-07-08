Iran objavio: Pogodili smo 85 američkih vojnih meta u Bahreinu i Kuvajtu

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je napala 85 američkih vojnih meta u Bahreinu i Kuvajtu.

Kako navode u saopćenju, napad je izveden kao odgovor na ono što su nazvali “kršenjem primirja”, a koje je uslijedilo nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule seriju zračnih udara na jugu Irana.

Nešto ranije objavljeno je da su se i u Bahreinu i u Kuvajtu oglasile sirene za uzbunu od raketnih napada, dok je iranska vojska uputila službeno upozorenje da se priprema “razarajući odgovor” na američke napade.

Šta su napali Amerikanci, a što Iranci?

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete američke flote u Bahreinu i zračne baze Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 u pokušaju ometanja američke operacije.

Američke su snage ciljale sustave protuzračne odbrane, protubrodske rakete i više od 60 malih brodova koji pripadaju iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) u Hormuškom moreuzu ili u njegovoj blizini, izjavilo je američko centralne zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na X-u, pišu Vijesti.

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