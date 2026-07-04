Svijet

Kanada i Maroko večeras otvaraju osminu finala Mundijala

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Objavljeno prije 13 minuta

Utakmicom Kanade i Maroka večeras počinje osmina finala Svjetskog fudbalskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Kanadi i Meksiku.

Drugi duel među 16 najboljih igrat će se dva sata kasnije, a sastat će se Francuska i Paragvaj.

Derbi ove faze takmičenja na raspored je u utorak kada će se u komšijskom derbiju sastati evropske fudbalske velesile, Španija i Portugal,pišu Vijesti

PAROVI, DATUMI I SATNICA OSMINE FINALA

Kanada – Maroko (4. jula, 19 sati)

Paragvaj – Francuska (4. jula, 23)

Brazil – Norveška (5. jula, 22)

Meksiko – Engleska (6. jula, 2)

Portugal – Španija (6. jula, 21)

SAD – Belgija (7. jula, 2)

Argentina – Egipat (7. jula, 18)

Švicarska – Kolumbija (7. jula, 22)


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