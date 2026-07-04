Kanada i Maroko večeras otvaraju osminu finala Mundijala

Drugi duel među 16 najboljih igrat će se dva sata kasnije, a sastat će se Francuska i Paragvaj.
Derbi ove faze takmičenja na raspored je u utorak kada će se u komšijskom derbiju sastati evropske fudbalske velesile, Španija i Portugal,pišu Vijesti
PAROVI, DATUMI I SATNICA OSMINE FINALA
Kanada – Maroko (4. jula, 19 sati)
Paragvaj – Francuska (4. jula, 23)
Brazil – Norveška (5. jula, 22)
Meksiko – Engleska (6. jula, 2)
Portugal – Španija (6. jula, 21)
SAD – Belgija (7. jula, 2)
Argentina – Egipat (7. jula, 18)
Švicarska – Kolumbija (7. jula, 22)