Skandal nakon meča SAD i BiH: Izjava izazvala buru (VIDEO)

Tokom svog lajv prenosa izjavio je da je gledao kako je, kako je naveo, “nadmoć bijele rase i američko imperijalno carstvo jednom zauvijek trijumfovalo nad islamom”, čime je sportski rezultat povezao s rasnim i vjerskim narativom.

Nick celebrates team USA beating Bosnia in the World Cup "I saw the White supremacist, imperial empire triumph over Islam once and for all. It was awesome." pic.twitter.com/1ON3DEuH5l — S.clips (@whitesocksclips) July 2, 2026

Influenser je izjavio: “Gledao sam kako je nadmoć bijele rase, američko imperijalno carstvo, jednom zauvijek trijumfovalo nad islamom. Bilo je fantastično.”Sportski rezultat pretvorio u političku poruku

Snimak njegove izjave ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici osudili pokušaj da se fudbalska utakmica predstavi kao sukob civilizacija, religija i rasa.

Fuentes je godinama poznat kao jedna od najistaknutijih figura američke krajnje desnice, a zbog bijelo-nacionalističke, antisemitske i ekstremističke retorike ranije je uklonjen s više velikih društvenih platformi i često je predmet kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava.Njegova posljednja izjava posebno je odjeknula u Bosni i Hercegovini jer je pobjedu američke reprezentacije pokušao da predstavi kao simboličan obračun s islamom, što su mnogi ocijenili kao zapaljivu i uvredljivu retoriku.

Komentatori na društvenim mrežama poručili su da sport ne bi smio biti korišćen za širenje mržnje i ideoloških poruka, ističući da fudbalski teren ne predstavlja mjesto za podjele po vjerskoj ili rasnoj osnovi, prenosi “Avaz”.

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