Horor u Ohiju: 16 djece godinama bilo zatvoreno u jednoj prostoriji…

Šesnaestero djece spašeno je iz zapuštene kuće u ruralnom dijelu američke savezne države Ohio, nakon što je, prema navodima vlasti, veći dio protekle četiri godine bilo zatvoreno u jednoj prostoriji i živjelo u užasnim uslovima.

Djeca, za koju zvaničnici navode da su iz iste porodice, živjela su u krajnje nehigijenskim uvjetima, okružena ljudskim izmetom. Njihova dob kreće se od godinu i po do 18 godina, a među njima su dječaci i djevojčice.

Neka djeca nisu mogla govoriti, dok jedna 18-godišnjakinja s poteškoćama u razvoju nije mogla ni spelovati svoje ime, saopćile su vlasti, piše The Guardian.

– Većina naše stoke držana je u boljim uvjetima nego ta djeca – rekao je šerif okruga Vinton Ryan Cain na konferenciji za novinare, opisujući prostor kao mjesto s prisustvom bakterija i ljudskog izmeta.

Roditelji djece i dva djeda optuženi su svaki po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanja djece drugog stepena, jer se slučaj odnosi na ozbiljnu fizičku štetu, rekao je okružni tužilac William Archer.

Šerif je naveo da se čini kako su djeca većinu vremena provodila u maloj prostoriji – 3,6 sa 3,6 metara. Nije precizirao na koji način su bila držana u kući, ali je kazao da vlasti nisu pronašle kaveze.

Sedmero djece prevezeno je u bolnice u Columbusu, dok je dvoje helikopterima prebačeno u traumatološke centre.

Četiri člana porodice, Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders i Elizabeth Siders, pojavili su se pred sudom, gdje je sudija u njihovo ime unio izjave da se ne osjećaju krivima. Kaucija im je određena na po 300.000 dolara.

Istražitelji navode da se porodica tokom protekle dvije decenije selila po južnom Ohiju, te da se čini kako su izbjegavali ostavljanje medicinskih i službenih evidencija. Djeca nisu bila upisana u školu.

– Bili su prilično vješti u tome da ovu djecu drže van vidokruga i daleko od očiju istražitelja – rekao je Wilson, dodajući da se čini da niko izvan porodice nije znao za djecu, piše Fena.

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