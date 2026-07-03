Djevojčica preminula u Zenici, pronađena u kući u besvjesnom stanju

Služba Hitne medicinske pomoći, dodaje, izašla je na poziv.

“Dežurna služba Policijske stanice Centar obaviještena je u 20.45 sati od strane SHMP Zenica da su u Kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu, rođenu 2020. godine, koja se nalazi u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. O tome je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK, koji je naložio obdukciju tijela”, kazala je Ekinović za Fenu.

Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici Službe kriminalističke policije MUP-a ZDK.

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