Indijski trik koji hladi kuću bez klime: Genijalno i potpuno besplatno

Jedan od njih potiče iz Indije, gdje se generacijama koristi jednostavan sistem hlađenja zasnovan na isparavanju vode i prirodnoj ventilaciji.

U područjima gdje temperature dostižu ekstremne vrijednosti, stanovnici koriste zavjese od biljke vetiver ili sličnih prirodnih materijala koji, kada se navlaže, pomažu u snižavanju temperature u prostoru. Princip je jednostavan – kako voda isparava, ona „izvlači“ toplotu iz okoline i stvara osjećaj svježine.

Sličan efekat može se postići i u domaćinstvima bez posebnih materijala. Dovoljno je koristiti zavjese od gušćih prirodnih tkanina poput lana, pamuka ili bambusa, koje se tokom najtoplijeg dijela dana lagano navlaže hladnom vodom.

Kako bi efekat bio što bolji, preporučuje se da se zavjese postave na prozore i balkonska vrata koja su izložena suncu, dok se istovremeno omogući strujanje zraka kroz prostor otvaranjem prozora na suprotnim stranama.

Isparavanje vode sa tkanine može doprinijeti osjećaju svježijeg i vlažnijeg zraka, što mnogima više odgovara od suhog vazduha koji stvaraju klima-uređaji.

Ipak, važno je voditi računa o zaštiti podova i namještaja kako bi se izbjegla vlaga, kao i redovno održavanje tkanina kako se ne bi stvorila buđ.

Ovaj jednostavan princip pokazuje da se i bez skupih uređaja može postići ugodnija temperatura u domu, uz malo kreativnosti i pravilnu primjenu prirodnih metoda hlađenja.

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