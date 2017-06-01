BiH

Jedan znak danas će imati nevjerovatnu sreću u ljubavi, poslu i finansijama:Da li ste vi taj sretnik

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Objavljeno prije 7 minuta

Prema zvijezdama, najveći sretnik petka, 3. srpnja, bit će Lav. Dok će se mnogi znakovi boriti s izazovima na poslu ili u ljubavi, Lavovima se otvaraju vrata na gotovo svim područjima. Zvijezde im donose prilike koje se ne propuštaju, a jedan događaj mogao bi im obilježiti cijelo ljeto, prenosi Index.hr.

 Shutterstock/New Africa

Lavovi danas uživaju u snažnom utjecaju Sunca i Jupitera, koji im donosi iznimnu sreću u javnim nastupima, poslu i društvenim odnosima. Vaša prirodna karizma dolazi do punog izražaja pa ćete bez većeg napora dobiti zeleno svjetlo za projekt koji već dugo čekate. Moguć je neočekivani financijski bonus, javna pohvala ili priznanje koje će dodatno učvrstiti vaš ugled.

Ni ljubavni život neće zaostajati. Zračit ćete samopouzdanjem i šarmom kojem će rijetki moći odoljeti, pa bi večernji izlazak mogao donijeti susret koji će vam dugo ostati u sjećanju. Ako ste u vezi, pravi je trenutak za iskren razgovor i rješavanje svih nesuglasica.

Dan je odličan i za pregovore, razgovore s nadređenima te donošenje važnih odluka. Zvijezde su vam naklonjene, a okolnosti će se razvijati u vašu korist. Iskoristite ovaj rijedak nalet pozitivne energije i odvažite se na poteze koje ste dosad odgađali.

Napomena: Horoskopski savjeti služe isključivo u zabavne i informativne svrhe. Nemojte ih shvatati kao činjenice niti donositi važne životne, finansijske, zdravstvene ili druge značajne odluke na osnovu horoskopa, prenosi Novi.


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