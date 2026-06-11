Kako da sačuvate ljubav i brak kada dođu djeca

Promjene su neminovne, kaže ona, ali način na koji im prilazimo pravi razliku. Umjesto otpora, potrebno je da razvijemo radoznalost. U ljubavni odnos unosimo sopstvenu prošlost, stare rane i obrasce ponašanja, pa je važno da ih prepoznamo kada se aktiviraju u kontaktu s partnerom.

1. Vodite računa o sebi

Dobar partner lakše postajemo kada smo fizički i emotivno stabilni. To znači dovoljno sna, kvalitetnu ishranu, kretanje i načine da se izborimo sa stresom. Kada smo iscrpljeni, obaveze prema porodici lakše doživimo kao teret, a ne kao nešto vrijedno.

Briga o sebi podrazumijeva i male radosti – kafu s prijateljima, knjigu, ples, hobi koji nas puni energijom. Nemoguće je davati drugima ako smo potpuno ispražnjeni. Kada osjetite da ste na ivici, bolje je napraviti pauzu nego reći nešto zbog čega ćete se kasnije kajati.

2. Održavajte bliskost dodirom

Dodir je jednostavan, ali snažan način da partneru pokažete da ste tim. On ublažava svakodnevne napetosti i vraća osjećanje povezanosti. Važno je da nije svaki kontakt uvod u seks.

Držanje za ruke, zagrljaj pri dolasku kući, sjedenje jedno uz drugo na kauču, sve to stvara sigurnost i podsjeća vas da ste bliski, čak i kada je dan bio naporan.

3. Ne odustajte od izlazaka udvoje

Kada imate djecu ili zahtjevan posao, lako je da veza sklizne u logistiku – ko vozi, ko kupuje, ko kuva. Zato je vrijeme nasamo dragocjeno. Podsjeća vas da ste partneri, prijatelji i ljubavnici, a ne samo organizatori domaćinstva.

Sastanak ne mora da bude skup niti komplikovan. Šetnja po kraju, film kod kuće, ručak u parku ili partija društvene igre mogu biti sasvim dovoljni da obnove bliskost.

4. Raspitajte se kako je partner

Male provjere tokom dana mnogo znače. Jednostavno pitanje: “Kako si?” pokazuje da vam je stalo. Kada znate šta partnera brine ili raduje, gradite most razumijevanja, prenosi B92.

Neki parovi ostaju povezani porukama, fotografijama ili šalama. Bitno je da komunikacija ostane živa, prenosi B92.

5. Govorite bez optuživanja

Ako vas je nešto povrijedilo, pokušajte da opišete situaciju umjesto da napadnete. Razdvojte činjenice od priče koju ste u glavi stvorili o njima.

Takav pristup povećava šansu da dobijete empatiju i odgovornost, umjesto odbrane i novih optužbi. A kada vi pogriješite, priznajte i izvinite se.

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