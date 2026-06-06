Zmajevi večeras protiv Paname: Barbarez pruža šansu novim snagama

Izabranicima selektora Sergeja Barbareza ovo će biti druga provjera u sklopu pripremnog ciklusa za drugo učešće Bosne i Hercegovine na Mundijalu u historiji.

Na jučerašnjoj konferenciji za medije Barbarez je otkrio da je nastup kapitena Edina Džeke neizvjestan zbog problema s povredom. Njegovo moguće odsustvo otvara prostor drugim reprezentativcima da se nametnu stručnom štabu i pokažu da mogu odgovoriti zahtjevima na najvećoj sceni.

Posebnu atmosferu utakmici dat će i činjenica da se igra u St. Louisu, gradu koji zbog brojne bosanskohercegovačke zajednice nosi nadimak “Mala Bosna”. Očekuje se da će tribine stadiona Energizer Park biti ispunjene navijačima naše reprezentacije, koji će pružiti snažnu podršku Zmajevima.

Bosna i Hercegovina će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B, gdje je očekuju dueli protiv Kanade, Švicarske i Katara. Upravo zbog toga stručni štab koristi svaki pripremni meč kako bi dodatno uigrao ekipu i testirao raspoložive opcije.

Susret Bosne i Hercegovine i Paname na programu je večeras od 21:00 sat, a ljubitelji fudbala u našoj zemlji moći će ga pratiti u direktnom prijenosu na BHT-u,pišu Vijesti

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