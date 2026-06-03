Naučnici u koferu donijeli smrtonosni virus u SAD

Savezne vlasti za provođenje zakona su u utorak objavile da su njih dvojica optuženi za saučesništvo u ilegalnom transferu biološkog materijala i davanju lažnih informacija, javlja Politico.

Putovanje iz Republike Kongo u Sjedinjene Američke Države

Optuženi su Vincent Munster, nagrađivani naučnik i šef odjeljenja za virusnu ekologiju u Rocky Mountain Laboratories u Hamiltonu, Montana, i Claude Que, istraživač koji radi u njegovom timu, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde. Munster je državljanin Holandije, a Que je iz Kameruna.

Njih dvojica nisu odgovorili na zahtjeve za komentar upućene putem platforme LinkedIn.

Prema vlastima, Munster i Que rade s opasnim patogenima u laboratoriji, koja funkcioniše na najvišem nivou biološke sigurnosti dozvoljenom za rad s najrizičnijim virusima, prenosi AP.

Optužbe dolaze sedmicu dana nakon što je republikanski senator iz Montane Tim Sheehy zatražio inspekciju laboratorije od nadzornog inspektorata Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga, nakon incidenta u kojem je majmun zaražen krimsko-kongoanskom hemoragijskom groznicom prošle godine ugrizao zaposlenika.

U svom zahtjevu, Sheehy se također poziva na interni izvještaj zviždača koji je objavila konzervativna organizacija za prava životinja White Coat Waste, a koji je usmjeren protiv Munstera.

Medijski i politički komentatori, uključujući influencericu Lauru Loomer, blisku predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, također su skrenuli pažnju javnosti na slučaj i pozvali na federalnu intervenciju protiv laboratorije i protiv Munstera.

Kako je biološki materijal otkriven

Prema podacima Ministarstva pravde, Federalni biro za istrage, carinu i zaštitu granica i Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga utvrdili su da su njih dvojica stigli na aerodrom u Detroitu u januaru, dolazeći iz Brazzavilla, glavnog grada Republike Kongo.

Kada su ih granični službenici provjerili, nosili su veliki crni plastični kofer.

“Munster i Que su lažno izjavili policajcima da se u koferu nalazi dijagnostička i testna oprema”, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Naknadnom inspekcijom pronađeno je 113 bočica. Od njih je do sada testirano 20, od kojih 17 sadrži virus mpox, bolest koja izaziva osip na koži, endemska je za tu regiju i ponekad može biti fatalna.

Šta je mpox virus?

Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), tokom epidemije u Sjedinjenim Državama 2022. godine zabilježeno je preko 30.000 slučajeva i 42 smrtna slučaja.

Ministarstvo pravosuđa navodi da je virus koji su njih dvojica nosili bio deaktiviran, što znači da je modificiran tako da se ne može replicirati ili zaraziti ćelije.

Jedna od bočica sadržavala je virus vodenih kozica (varicella-zoster), koji može biti opasan za djecu i osobe s oslabljenim imunološkim sistemom. U dvije druge bočice pronađena je ljudska DNK.

Reakcija vlasti i laboratorije

„Ovi stručnjaci NIH-a su očigledno prekršili zakon prevozeći virusne patogene putničkim avionom iz područja izbijanja Mpox-a u Republici Kongo”, rekao je američki tužilac za istočni okrug Michigana Jerome F. Gorgan Jr.

Prema riječima predstavnika Ministarstva zdravstva, Nacionalni institut za zdravlje u potpunosti sarađuje s istragom i odmah po saznanju o slučaju aktivirao je interne sigurnosne protokole.

Mjere uključuju ograničavanje pristupa laboratorijskim prostorijama, osiguranje opreme i potpunu reviziju bioloških materijala.

NIH navodi da su poduzete i kadrovske mjere te da “nema rizika za osoblje ili javnost”.

Agencija naglašava da ostaje posvećena “najvišim standardima biosigurnosti i kontrole naučnih istraživanja”.

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