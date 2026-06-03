Zabranjeno slijetanje u Ljubljanu avionu iz Tel Aviva, preusmjeren za Zagreb

Let aviokompanije Israir Airlines, koji je trebao sletjeti u Ljubljanu u Sloveniji, nije dobio dozvolu za slijetanje te je preusmjeren u Zagreb u Hrvatskoj, saopćila je kompanija u srijedu.

Prema navodima Israira, odluku su donijele slovenačke vlasti, a kompanija tvrdi da je riječ o politički motivisanom potezu.

Izvršni direktor Israira Uri Sirkis izjavio je da ovaj incident predstavlja kršenje međunarodnih avio sporazuma i propisa Evropske unije,pišu Vijesti

Dodao je da su izraelske nadležne institucije, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Civilnu avio-agenciju, pokušale pronaći rješenje kako bi let mogao biti obavljen prema planu, ali bez uspjeha.

Incident dolazi u kontekstu političkih tenzija u Sloveniji, koja je posljednjih godina mijenjala svoj pristup prema Izraelu.

U ranijem političkom kontekstu, Slovenija je priznala Palestinu i uvela sankcije pojedinim izraelskim zvaničnicima, što je dodatno pojačalo diplomatske nesuglasice.

Prema navodima, promjene u slovenačkoj politici uslijedile su nakon povratka na vlast premijera Janez Janša, koji je poznat po pro-izraelskom stavu.

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