Zašto je opasan nizak krvni pritisak?

Nizak krvni pritisak, odnosno hipotenzija, može biti znak dobrog zdravlja i smanjenog rizika od srčanih oboljenja. Ipak, nije uvijek tako. Ponekad kontinuirano nizak krvni pritisak ili nagli pad krvnog pritiska mogu dovesti do zabrinjavajućih simptoma, pa čak i ozbiljnih zdravstvenih problema.

Mjerenje krvnog pritiska sastoji se od dva broja: sistolnog i dijastolnog pritiska. Sistolni pritisak je viši, odnosno prvi broj u očitavanju krvnog pritiska i pokazuje pritisak u arterijama kada srce pumpa krv. Dijastolni pritisak je niži broj i pokazuje pritisak u arterijama dok se srce puni krvlju.

Ako je vaš krvni pritisak 120/80 milimetara živinog stuba (mm Hg) ili niži, smatra se normalnim. Generalno, ako je očitavanje krvnog pritiska ispod 90/60 mm Hg, smatra se neuobičajeno niskim i naziva se hipotenzija. Neki odrasli redovno imaju krvni pritisak u rasponu hipotenzije, ali nemaju nikakve simptome i ne zahtijevaju liječenje. U ozbiljnijim slučajevima, međutim, nizak krvni pritisak može dovesti do smanjenog snabdijevanja mozga i drugih vitalnih organa kiseonikom i hranljivim materijama, piše Everyday Health.

Svako može razviti hipotenziju, ali je vjerovatnije da će je doživjeti određene grupe ljudi. Postoje i različite vrste niskog krvnog pritiska. Na primjer, ortostatska (posturalna) hipotenzija javlja se kada ustanete nakon sjedenja ili ležanja, a češća je kod starijih osoba.

Većina ljekara ne smatra hipotenziju problemom osim ako nije povezana sa određenim znacima i simptomima, navodi Američko udruženje za srce.

Simptomi niskog krvnog pritiska

Konfuzija ili problemi sa koncentracijom

Vrtoglavica

Nesvjestica

Umor

Bol u vratu ili leđima

Zamagljen vid

Mučnina

Lupanje srca

Kratak dah

Šta se smatra opasno niskim krvnim pritiskom?

Ne postoji tačno određena vrijednost koja se smatra preniskim krvnim pritiskom za sve ljude, iako se vrijednost ispod 90/60 mm Hg klinički definiše kao hipotenzija. Međutim, kada je nizak krvni pritisak praćen bilo kojim od navedenih simptoma, vrijeme je da potražite medicinsku pomoć.

Facebook komentari