4 važne koristi vitamina C: Ne pomaže samo imunitetu

Ovaj antioksidans ne proizvodi se prirodno u organizmu, zbog čega je veoma važno unositi ga putem hrane bogate vitaminom C.

“Vitamin C može se pronaći u različitim namirnicama, uključujući crvenu i zelenu papriku, citrusno voće, kivi, brokulu, paradajz i prokulice”, kaže Tamar Samuels za Real Simple.

Najpoznatija korist vitamina C jeste njegov pozitivan uticaj na imuni sistem. Pregledom brojnih istraživanja utvrđeno je da vitamin C podržava imunitet štiteći organizam od oksidativnog stresa, pomažući u uništavanju mikroba i smanjujući mogućnost oštećenja tkiva. Takođe je pokazano da nedostatak ovog vitamina povećava rizik od infekcija.

Prema Kancelariji za dijetetske suplemente Nacionalnog instituta za zdravlje, odraslim ženama potrebno je 75 miligrama (mg) vitamina C dnevno, dok je odraslim muškarcima potrebno 90 mg.

Koje su druge funkcije vitamina C osim jačanja imuniteta?

Organizam zavisi od vitamina C kada je riječ o stvaranju kolagena, koji se nalazi u vezivnim tkivima širom tijela.

Odgovarajući nivoi vitamina C neophodni su za proizvodnju kolagena. Kolagen je najzastupljeniji protein u organizmu i ima ključnu ulogu u vezivnim tkivima koja se nalaze u našim organima, ali i u kosi, koži i noktima.

Vitamin C poboljšava apsorpciju gvožđa

Još jedna važna prednost vitamina C jeste njegova interakcija sa drugim vitaminima i mineralima, posebno sa gvožđem. Gvožđe je neophodno za pravilan rast i razvoj organizma, pomaže u prenosu kiseonika kroz tijelo i učestvuje u stvaranju određenih hormona.

Ima važnu ulogu u radu mozga

“Vitamin C takođe učestvuje u sintezi neurotransmitera i podržava kognitivne funkcije”, ističe Samuels.

Neurotransmiteri su hemijski prenosioci koji omogućavaju slanje signala iz mozga prema ostatku tijela.

Mnoge koristi vitamina C povezane su upravo sa njegovim antioksidativnim djelovanjem. Antioksidansi neutrališu slobodne radikale – nestabilne i potencijalno štetne molekule koji nastaju u organizmu i mogu izazvati oštećenja ćelija i tkiva.

Zahvaljujući tome, vitamin C može doprinijeti zaštiti organizma od razvoja brojnih hroničnih oboljenja.

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