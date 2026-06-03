Svaštara

Zbog ove tri greške u šminkanju izgledate starije nego što jeste

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Objavljeno prije 55 minuta

Šminka bi trebala istaknuti prirodne crte lica i dati svježinu izgledu, ali određeni pogrešni koraci mogu dovesti do suprotnog efekta i vizuelno dodati godine.

 Šminkanje - Net.hr

Beauty portali poput Allurea i Byrdieja često upozoravaju da nepravilno korištenje korektora, rumenila i kontura može učiniti da lice izgleda starije nego što zaista jeste.

Jedna od najčešćih grešaka je pretjerano nanošenje korektora ispod očiju. Umjesto svježeg i odmornog izgleda, višak proizvoda se uvlači u fine linije i bore, naglašava suhoću i može dati umoran i teži izgled licu. Situacija se dodatno pogoršava kada se koriste guste ili previše tamne formule koje se ne utapaju dobro u kožu.

Česta greška je i pogrešno nanošenje rumenila. Ako se stavi prenisko ili u nijansi koja ne odgovara tenu, lice može izgubiti prirodnu svježinu i djelovati beživotno. Umjesto zdravog sjaja, nepravilno postavljeno rumenilo može naglasiti umor i tamne podočnjake, dok prejake boje mogu izgledati neprirodno.

Treća uobičajena greška odnosi se na konturisanje. Prejake ili loše izblendane konture mogu stvoriti oštre linije koje vizuelno dodaju godine i daju licu umjetan izgled. Umjesto prirodno definisanih crta, lice može djelovati ukočeno i pretjerano naglašeno, posebno ako se kontura ne uskladi s ostatkom šminke.

Make-up stručnjaci savjetuju umjerenost, pravilno blendanje i izbor nijansi koje odgovaraju tenu i obliku lica kako bi se postigao svjež, prirodan i mlađi izgled.


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