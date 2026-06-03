Četiri iznenađujuće činjenice o drugom porođaju koje niste znali

Svaki porođaj je priča za sebe i moguće su nepredviđene okolnosti koje utiču na njegovo trajanje i tok. Ipak, sljedeće činjenice važe u većini slučajeva kada žene rađaju prirodnim putem i bez komplikacija.

Porođaj će biti brži

Dok prvi porođaj u prosjeku traje i do 18 časova, drugi obično traje kraće, u prosjeku do osam časova. Naravno, trajanje porođaja razlikuje se od žene do žene, kao i način porađanja i eventualne komplikacije, ali uglavnom važi pravilo da drugi porođaj protiče brže.

Nakon prvog porođaja, mišići i ligamenti lakše se opuštaju, pa se beba jednostavnije kreće kroz porođajni kanal. Grlić materice se takođe brže otvara tokom drugog porođaja.

U drugom porođaju istiskivanje bebe je lakše

Pošto su mišići i ligamenti već prošli kroz proces širenja kako bi omogućili prolazak bebe, drugi put sve ide lakše i brže. Kao rezultat toga, sam porođaj može biti jednostavniji.

Osim toga, majke koje se porađaju drugi put već imaju iskustvo i znaju kako pravilno da „izguraju“ bebu, što dodatno olakšava cijeli proces.

Porođaj može početi ranije nego prvi put

Trudnoća u prosjeku traje do 40 sedmica, a termin porođaja određuje se na osnovu datuma posljednje menstruacije.

Prvorotke često rađaju oko 41. sedmice trudnoće, dok se kod žena koje rađaju drugi put taj period prosječno skraćuje za oko jednu sedmicu. Ipak, odstupanja su moguća, pa porođaj može nastupiti i znatno ranije ili kasnije.

Kontrakcije materice mogu biti intenzivnije

Mnoge žene osjećaju kontrakcije materice tokom dojenja u prvim danima nakon porođaja. Kada beba sisa, organizam luči hormon oksitocin, koji podstiče osjećaj povezanosti i ljubavi prema djetetu, ali istovremeno izaziva i stezanje materice.

Zbog toga se mogu javiti jači grčevi u donjem dijelu stomaka dok se materica vraća na veličinu koju je imala prije trudnoće. Smatra se da ove kontrakcije mogu biti intenzivnije nakon svakog narednog porođaja.

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