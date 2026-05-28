Iran demantovao dogovor sa SAD-om

Poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim prenosi izjavu izvora koji ističe da izvještaji o finaliziranom memorandumu koji čeka službenu objavu “ne odražavaju stvarnost”.

Izvor je naglasio kako “tekst još nije finaliziran”.

Dodao je i da Iran nije obavijestio pakistanskog posrednika da je dogovor postignut te da će to učiniti, kao i obavijestiti javnost, tek kada sporazum bude konačan.

“Do tada, svaka tvrdnja zapadnih izvora da je pitanje riješeno nije vjerodostojna”, poručio je izvor, a prenosi Tasnim,pišu Vijesti

S druge strane, informativni portal Axios, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio je da su američki i iranski pregovarači postigli privremeni sporazum o produženju prekida vatre za 60 dana, kao i okvir za buduće nuklearne pregovore.

U izvještaju se navodi da američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačno odobrenje za memorandum, iako su pregovarači s obje strane navodno u velikoj mjeri usaglasili njegove uslove.

