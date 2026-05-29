Rumuni nisu stigli oboriti ruski dron, NATO se oglasio

Prava drama odvijala se tokom noći u rumunskom gradu Galați, gdje je ruski dron pogodio stambenu zgradu u centru grada, izazvavši eksploziju i požar na posljednjem spratu deseterospratnice.

U incidentu su povrijeđene dvije osobe, dok, srećom, nije bilo poginulih.

Rumunsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da se radi o bespilotnoj letjelici tipa Geran-2, ruskoj verziji drona razvijenog po uzoru na iranski Shahed, koji Moskva od početka rata intenzivno koristi u napadima na Ukrajinu.

Prema prvim informacijama, dron je ušao u rumunski zračni prostor tokom ruskih napada na ciljeve u susjednoj Ukrajini, nakon čega je pogodio vrh okna lifta na stambenoj zgradi i eksplodirao na krovu.

Zastupnik rumunske stranke USR iz Galațija Bogdan Rodeanu izjavio je da je razgovarao sa stanarima pogođene zgrade, među kojima su bili i njegovi prijatelji.

“Vidio sam oštećene stanove, razbijene prozore i dijelove drona rasute po zemlji. Iskreno, nisam vjerovao da ćemo ovakve scene ikada gledati u Galațiju”, rekao je Rodeanu.

On je upozorio da, iako Rumunjska formalno nije u ratu, posljedice sukoba u Ukrajini sve više osjećaju građani koji žive uz granicu.

“Rat je svega nekoliko kilometara od naših domova. Nekada ga vidimo na nebu, a nekada njegove posljedice na ulicama grada”, poručio je.

Nakon incidenta oglasili su se i predstavnici rumunskog Ministarstva odbrane, koji su priznali da nije bilo dovoljno vremena da dron bude oboren prije udara u zgradu.

“Četiri minute koje smo imali na raspolaganju bile su izuzetno kratke. Za djelovanje protiv zračnog cilja potrebno je vrijeme za detekciju, klasifikaciju i borbeno djelovanje”, izjavio je brigadni general Gheorghe Maxim na konferenciji za novinare.

Dodao je da postoje i pravna ograničenja, jer rumunske snage ne mogu otvoriti vatru na način koji bi mogao ugroziti zračni prostor susjedne države.

“Imamo kopnene sisteme protivzračne odbrane koji su projektovani prije početka rata dronovima i konstantno radimo na njihovom unapređenju”, rekao je Maxim.

Na pitanje novinara da li Rumunjska interese Ukrajine stavlja ispred vlastite sigurnosti, general je odgovorio da vojska djeluje isključivo u skladu sa zakonima države.

U međuvremenu se oglasio i NATO. Glasnogovornica Alijanse Allison Hart izjavila je da je generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu s rumunskim vlastima te da NATO osuđuje “rusku nepromišljenost”.

Incident je izazvao veliku zabrinutost među građanima Rumunjske, posebno zbog činjenice da se posljedice rata sada direktno prelijevaju na teritoriju članice NATO saveza.

Zanimljivo je i da ruska državna agencija RIA Novosti satima nije izvještavala o incidentu, a kada je objavila vijest, izostavila je dijelove izjava rumunskih zvaničnika u kojima se navodi da je riječ o ruskom dronu, kao i komentare NATO-a o ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu, pišu Vijesti.

