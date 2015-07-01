Netanyahu najavio preuzimanje 70 posto Gaze: Korak po korak …

Netanyahu je rekao da Izrael dodatno “steže obruč” oko Hamasa.

“Trenutno kontrolišemo 60 posto teritorije Pojasa Gaze. Bili smo na 50 posto, sada smo došli do 60”, rekao je Netanyahu.

“Moja direktiva je da idemo dalje – korak po korak – prije svega na 70 posto. Krenimo od toga”, dodao je izraelski premijer.

Dok je govorio, dio publike pozivao je da Izrael preuzme kontrolu nad cijelom Gazom.

IDF je još krajem aprila međunarodnim humanitarnim organizacijama dostavio mape koje su pokazivale da izraelska vojska već kontroliše približno 64 posto teritorije Gaze.

Preuzimanje dodatnih dijelova Gaze moglo bi prisiliti oko dva miliona Palestinaca da budu potisnuti na sve manji dio razorene obalne enklave,pišu Vijesti

Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa iz oktobra 2025. godine, izraelske snage povukle su se na liniju razgraničenja poznatu kao “žuta linija”, koja je obuhvatala oko 53 posto teritorije Gaze.

Hamas je u utorak optužio Izrael da pomjera tu liniju, navodeći da to predstavlja “otvoreno i kontinuirano podrivanje sporazuma o prekidu vatre, ozbiljno kršenje njegovih odredbi i pokušaj nametanja novih činjenica na terenu silom”.

Iz Hamasa su poručili da je cilj takvih poteza učvršćivanje vojne kontrole nad Gazom i onemogućavanje bilo kakve stvarne stabilizacije situacije ili uspjeha napora za smirivanje sukoba.

Facebook komentari