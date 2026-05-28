Vijesti

Konaković uručio diplomatske pasoše Zmajevima: “Najbolji ambasadori”

6.0K  
Objavljeno prije 1 sat

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uručio je diplomatske pasoše fudbalerima reprezentacije BiH.

“Najboljim ambasadorima naše zemlje. Sretno, Zmajevi”, napisao je Konaković.Konakoviću je s druge strane uručen dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s brojem 10.Podsjećamo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za Svjetsko prvenstvo.

Uoči samog odlaska u Ameriku, Zmajevi će igrati prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji je zakazan za sutra, a on će biti svojevrsni svečani ispraćaj naših reprezentativaca na Mundijal.

Na Koševu se očekuje preko 25.000 gledalaca, a koliko god ova utakmica u glavama većine navijača i javnosti bila ceremonijalna, jasno je da će naš tim imati motiv da pobijedi i ostvari što bolji rezultat kako bi se napunio samopouzdanjem pred ono najvažnije što dolazi,piše Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh