Konaković uručio diplomatske pasoše Zmajevima: “Najbolji ambasadori”

“Najboljim ambasadorima naše zemlje. Sretno, Zmajevi”, napisao je Konaković.Konakoviću je s druge strane uručen dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine s brojem 10.Podsjećamo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za Svjetsko prvenstvo.

Uoči samog odlaska u Ameriku, Zmajevi će igrati prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji je zakazan za sutra, a on će biti svojevrsni svečani ispraćaj naših reprezentativaca na Mundijal.

Na Koševu se očekuje preko 25.000 gledalaca, a koliko god ova utakmica u glavama većine navijača i javnosti bila ceremonijalna, jasno je da će naš tim imati motiv da pobijedi i ostvari što bolji rezultat kako bi se napunio samopouzdanjem pred ono najvažnije što dolazi,piše Vijesti

Facebook komentari