Nikšić: Američke kompanije žele preuzeti finansiranje i izgradnju dijela Koridora 5C, uključujući tunel Prenj

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić potvrdio je za Vijesti.ba da su u Vladi FBiH imali razgovore i iskazan interes da američke kompanije preuzmu finansiranje i izgradnju dijela Koridora 5C, uključujući dionicu od Ivana do Mostara Jug.

Premijer ističe kako se Vlada kvalifikovala kroz priču o Južnoj interkonekciji kao ozbiljan sagovornik, te da je o iskazanom interesu upoznao i predstavnike Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Prema riječima premijera, za realizaciju ove ponude ne bi se osiguravala dodatna sredstva u budžetu Federacije BiH kada je riječ o garancijama.

– U ovoj ponudi ne postoji zahtjev za osiguranje 500 miliona iz budžeta za tunel Prenj – rekao je Nikšić.

Projekt izgradnje tunela Prenj, jednog od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, već godinama stagnira. Iako je njegova realizacija najavljivana još prije deset godina, projekat se i dalje nalazi u fazi planiranja.,piše Avaz

Podsjetimo, Vijesti.ba su krajem prošle godine objavile da bi koncesioni model, po uzoru na Južnu interkonekciju, mogao predstavljati jedinu realnu opciju za realizaciju ovog projekta.

Ulazak strateškog partnera koji bi preuzeo finansiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje tunelom značio bi rasterećenje budžeta, ali i početak konkretnih radova na jednoj od ključnih dionica Koridora 5C.

Podsjećamo, EIB je ranije obustavio finansiranje radova zbog istrage koju Evropsko tužilaštvo vodi za dionicu koja još nije ni ugovorena. U isto vrijeme aktuelna Uprava je podnijela niz prijava protiv prethodne Uprave Autocesta zbog utvrđenih zloupotreba finansijskih sredstava tokom njihovog mandata. Te prijave su u procesu istrage.

