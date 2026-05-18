Kina predstavila robotske hirurge: Pametni medicinski uređaji već stigli na svjetsko tržište

Pametni medicinski uređaji

Manifestacija se održava na prostoru od 55.000 kvadratnih metara i okuplja više od 1.500 kompanija iz 46 država i regija, među kojima su Rusija, Malezija i Mongolija.

Posebnu pažnju posjetilaca privukli su pametni medicinski uređaji, uključujući hirurške robote i opremu za rehabilitaciju, koji su prvi put predstavljeni na ovom sajmu.

Robot serije SR2000

Osim medicinske tehnologije, predstavljeni su i proizvodi iz provincije Heilongjiang, poput šumskih proizvoda, poljoprivrednih kultura iz regije crnog tla te opreme za zimske sportove.

– Ovo je naš najnoviji hirurški robot serije SR2000. U poređenju s tradicionalnom endoskopskom hirurgijom, njegova ključna prednost leži u robotskim rukama, koje funkcionišu kao ljudske ruke, ali nude veću fleksibilnost i preciznost. Također ima pametnu funkciju stabilizacije, sličnu onoj ljudske ruke. Za iskusne hirurge, posebno one starije, ovo može pomoći u produženju njihove profesionalne karijere. Naš dizajn otvorene kontrolne konzole, u poređenju s dizajnom tamne kutije, smanjuje štetu koju 3D ekrani visokog sjaja mogu prouzrokovati očima hirurga – izjavio je inženjer Džao Jingjing (Zhao YingYing).

Kineski uređaji su već dobili certifikate za klinička ispitivanja

Dodao je da su kineski uređaji već dobili certifikate za klinička ispitivanja te da se koriste u ginekologiji, urologiji, općoj i torakalnoj hirurgiji.

– Naši aparati su izvezeni u više od desetak zemalja, uključujući Indiju, Ekvador, Italiju i Maroko – poručio je.

