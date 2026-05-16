Otkriće tajnog vojnog objekta u pustinji na području Iraka pokrenulo je veliku međunarodnu istragu o stvarnoj ulozi stranih trupa na Bliskom istoku. Mediji u Turskoj tvrde da su bazu u regiji Najaf tajno koristile snage Izraela pod okriljem armije Sjedinjenih Američkih Država.

List iz Turske Yeni Şafak objavio je da su tajni objekat u oblasti Najaf nepoznate snage upotrebljavale za logističke operacije i lansiranje projektila. Analitičari tvrde da su strukture Izraela iskoristile prisustvo vojske Sjedinjenih Američkih Država u Iraku kao zaklon za tajne operacije. Cijeli slučaj dobio je na važnosti kada je Ministarstvo odbrane Iraka pokrenulo službenu istragu na tom terenu. Vojni timovi su tokom pretrage pronašli tragove specifične opreme i materijala koje su iza sebe ostavili pripadnici sigurnosnih snaga Izraela nakon povlačenja.

Zvaničnici iz Iraka potvrdili su da je ova lokacija služila za transport i lansiranje dalekometnih raketa. Prve informacije o ovom pustinjskom utvrđenju pojavile su se početkom marta tokom izvještavanja medija o lokalnim sukobima. Lokalni pastir je sasvim slučajno otkrio skriveni kompleks u pustinji, nakon čega su na teren hitno stigle regularne vojne jedinice. Odmah nakon otkrića uslijedili su žestoki zračni udari i kopneni sukobi koji su odnijeli živote nekoliko boraca.

Širenje vojne infrastrukture na istoku

Novinari lista Yeni Şafak procjenjuju da se iza zvanične mreže baza Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku krije znatno veća infrastruktura pod kontrolom Izraela. Prisustvo operativaca iz Tel Aviva uočeno je na gotovo svim lokacijama gdje su stacionirani vojnici SAD-a. Veliku zabrinutost izazivaju i izvještaji o misterioznim raketnim napadima tokom nedavnih zaoštravanja odnosa s Iranom. Više nepoznatih projektila pogodilo je različite dijelove regije, uključujući i teritoriju države Turske, dok zvanične službe nisu mogle precizno utvrditi porijeklo ovih smrtonosnih udara.

Vlasti u Teheranu zvanično su odbacile svaku umiješanost u ove incidente, iako je više susjednih zemalja prijavilo ogromnu materijalnu štetu. Istovremeno, Iran je izveo direktne udare na vojne objekte Sjedinjenih Američkih Država u zoni Perzijskog zaliva. Značajan dio tih utvrđenja pretrpio je ozbiljna oštećenja tokom raketiranja. Nekoliko arapskih država u tom zalivu iznenada se našlo na meti projektila nepoznatog porijekla, što je stvorilo potpuni haos na terenu.

Ciljevi i dugoročne regionalne posljedice

Politički analitičari smatraju da je strategija Izraela usmjerena na namjerno produbljivanje sukoba između arapskog svijeta i Irana. Rukovodstvo u Tel Avivu izbjegava direktan i izolovan rat, birajući radije scenario u kojem se suprotstavljene regionalne sile međusobno iscrpljuju. Iako napadnute države u zalivu nisu uzvratile vojnim akcijama, nanesena šteta trajno je narušila diplomatske odnose s Teheranom. Zbog ovih geopolitičkih igara, otkriće skrivene baze u Iraku danas privlači ogromnu pažnju svjetske javnosti.

Facebook komentari