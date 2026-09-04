Ubacite 1 sastojak u vodu i riža će uvijek biti rastresita

Zrno se raspadne, tekstura nestane, a jelo koje ste zamislili više ne liči na sebe. Ipak, postoji jedan sastojak koji može da promijeni stvar, a vjerovatno ga već imate u frižideru.

Odnos vode i riže koji većina domaćica promaši

Prije bilo kakvog trika, najvažnija je mjera. Za savršeno pripremljenu rižu, odnos vode i riže treba da bude tri prema jedan. Prevedeno na kuhinjski jezik, na jednu šolju riže idu tri šolje vode.

Kada ta proporcija nije odgovarajuća, ni najbolji savjet neće pomoći.

Sastojak koji sprečava da se pirinač lijepi

Trik je podijelila Jelena Kocmanović, na Instagramu poznatija kao „Naš dan svaki dan“. Kulinarsko iskustvo skupljala je godinama, a tvrdi da jedan sastojak može da riješi problem, bez obzira na to koje jelo spremate.

„Ukoliko dok traje kuvanje pirinča dodate nekoliko kapi limunovog soka, pirinač se neće lijepiti i biće rastresit“, kaže ona.

Nekoliko kapi. Ne kašika, ne pola limuna. Toliko je dovoljno da se zrna razdvoje umjesto da se slijepi u grudvu na dnu šerpe.

Kiselina djeluje neprimjetno, jelo ne dobija izražen ukus limuna, a razlika u tanjiru je vidljiva.

Rastresit pirinač kao iz restorana

Uz odgovarajuću mjeru vode i nekoliko kapi limunovog soka, riža bi trebalo da bude mekana, rastresita i da se ne lijepi. Baš kao iz restorana.

Ovaj jednostavan trik ne zahtijeva posebno kulinarsko umijeće, a može napraviti veliku razliku.

Ako vam riža do sada nikako nije uspijevala ili tek počinjete da kuvate, sljedeći put probajte ovaj trik i provjerite hoće li zrna ostati lijepo razdvojena, Krstarica.

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