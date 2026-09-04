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Zvijezda “Igre prijestolja” o dočeku ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji: “Nevjerovatno, sramotno, do ovoga smo došli”

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Objavljeno prije 55 minuta

Kaningem je na društvenoj mreži X komentarisao odluku da tijelo Mladića bude dopremljeno u Srbiju uz pune vojne počasti

Lijam Kaningem, zvijezda popularne serije “Igra prijestolja” i višestruki gost Sarajevo Film Festivala, oglasio se povodom načina na koji je u Srbiji dočekano tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
Kaningem je na društvenoj mreži X komentarisao odluku da tijelo Mladića bude dopremljeno u Srbiju uz pune vojne počasti.

– Raspadajući leš osuđenog ratnog zločinca i čovjeka odgovornog za genocid u Bosni, Ratka Mladića, jučer je u Srbiji dočekan uz pune vojne počasti. Nevjerovatno. Sramotno. Do ovoga smo došli – poručio je,piše Avaz


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