Zvijezda “Igre prijestolja” o dočeku ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji: “Nevjerovatno, sramotno, do ovoga smo došli”

Lijam Kaningem, zvijezda popularne serije “Igra prijestolja” i višestruki gost Sarajevo Film Festivala, oglasio se povodom načina na koji je u Srbiji dočekano tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Kaningem je na društvenoj mreži X komentarisao odluku da tijelo Mladića bude dopremljeno u Srbiju uz pune vojne počasti.

– Raspadajući leš osuđenog ratnog zločinca i čovjeka odgovornog za genocid u Bosni, Ratka Mladića, jučer je u Srbiji dočekan uz pune vojne počasti. Nevjerovatno. Sramotno. Do ovoga smo došli – poručio je,piše Avaz

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