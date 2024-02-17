Svijetu prijeti masovna glad ako Hormuz ostane zatvoren…

UN-ova radna grupa upozorila je da se svijet suočava s krizom masovne gladi ako se Hormuški moreuz ubrzo ne otvori za promet.

Prema njihovim procjenama, oko 45 miliona ljudi moglo bi gladovati zbog nedostatka gnojiva čije su rute trenutno blokirane.

Moreira da Silva, izvršni direktor Ureda UN-a za projektne usluge (UNOPS), istakao je da kroz ovaj moreuz uobičajeno prolazi trećina svjetske zalihe gnojiva, uključujući amonijak, sumpor i ureu.

“Preostalo nam je nekoliko sedmica da spriječimo ono što će vjerovatno postati masovna humanitarna kriza”, izjavio je da Silva za AFP. Problem je prvenstveno u vremenskim rokovima poljoprivredne proizvodnje. “Sezona sadnje ne može čekati”, upozorio je da Silva, naglasivši da u pojedinim afričkim državama ti rokovi istječu već za nekoliko sedmica.

Osim Afrike, blokada će posebno teško pogoditi i prehrambenu sigurnost u Aziji. Stručnjaci upozoravaju da je širenje krize samo pitanje vremena.

“Ako ubrzo ne zaustavimo uzrok krize, posljedicama ćemo se morati baviti isključivo kroz humanitarnu pomoć”, zaključio je da Silva.

UN-ova radna grupa poručuje kako je otvaranje moreuza ključno za stabilizaciju globalnog tržišta hrane, jer bi izostanak gnojiva u ovoj fazi poljoprivrednog ciklusa mogao imati dugoročne posljedice na prinose širom svijeta, pišu Vijesti.

