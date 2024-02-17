Dva znaka do kraja mjeseca konačno će dobiti ono što zaslužuju…

Kraj mjeseca nekim znakovima donosi osjećaj olakšanja, ali i potvrdu da trud, strpljenje i upornost nisu bili uzaludni. Iako su posljednji tjedni za mnoge bili naporni, dva horoskopska znaka mogla bi konačno osjetiti da se stvari okreću u njihovu korist. Ono što su dugo čekali sada bi moglo doći baš u trenutku kada su gotovo prestali vjerovati da će se išta promijeniti.

Za njih kraj mjeseca neće biti samo još jedan prolazan period, nego vrijeme u kojem će se trud početi vraćati, odnosi razjasniti, a neke davno započete priče napokon dobiti smislen završetak.

Bik

Bikovi su posljednjih mjeseci često imali osjećaj da daju više nego što dobivaju. Bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili obiteljskim odnosima, mnogi su se našli u situacijama u kojima su morali pokazati strpljenje, čak i onda kada im je bilo dosta svega. No do kraja mjeseca upravo bi se ta strpljivost mogla isplatiti.

Moguće je da će Bikovi dobiti priznanje koje su dugo čekali, konkretnu priliku za napredak ili odgovor koji će im pomoći da napokon znaju na čemu su. U ljubavi bi se mogla razjasniti situacija koja ih je dugo zbunjivala, dok bi na poslovnom planu mogli shvatiti da ih drugi ipak vide i cijene više nego što su mislili.

Za Bikove ovo nije nagrada koja dolazi preko noći, nego rezultat svega što su tiho gradili dok nitko nije gledao.

Škorpion

Škorpioni su u posljednje vrijeme prolazili kroz unutarnje borbe koje možda nisu dijelili s drugima. Mnogi su morali zatvoriti neka poglavlja, odmaknuti se od ljudi koji im više ne odgovaraju ili prihvatiti istinu koju su dugo izbjegavali. Ipak, upravo ih ta iskrenost prema sebi sada vodi prema nečemu boljem.

Do kraja mjeseca Škorpioni bi mogli dobiti ono što su zaslužili u obliku emocionalnog mira, jasnog odgovora ili nove prilike koja dolazi nakon razdoblja neizvjesnosti. Netko bi im mogao priznati koliko su vrijedni, a moguće je i da će napokon vidjeti posljedice svojih hrabrih odluka.

Ono što dolazi Škorpionima neće nužno biti dramatično, ali će biti duboko važno. Nakon svega što su prešutjeli, izdržali i otpustili, kraj mjeseca mogao bi im donijeti osjećaj da se pravda ipak pojavljuje, čak i kada kasni, piše index.

