Fudbal

Evo koga je Barbarez pozvao za mečeve Lige nacija

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Objavljeno prije 50 minuta

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez pred početak novog izdanja Lige nacija uputio je poziv za Ajdina Hasića (24).

Hasić se ranije nalazio na listi igrača s pretpozivom.

Vijest je objavila Cracovia, potvrdivši da će Hasić konkurisati za predstojeće četiri utakmice Zmajeva – dva duela s Poljskom te susrete protiv Rumunije i Švedske.Ajdin Hasić pozvan je u reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Bosanac je pozvan za predstojeće utakmice Lige nacija, u kojima će se Bosna i Hercegovina dva puta suočiti s Poljskom, a također će igrati protiv Rumunije i Švedske. Čestitamo Ajdinu“, poručili su iz Cracovije,pišu Vijesti
Hasić je odigrao devet utakmica za poljski klub, postigao četiri pogotka i upisao jednu asistenciju.


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