Građani Zenice jasno rekli šta misle o Bećiroviću: “Izdao si Zeničane, Željezara je ugašena, Zenica i BiH te pamte”

Općinski odbor SDP-a BiH Zenica organizirao je večeras šetnju i razgovor s Denisom Bećirovićem, kandidatom za člana Predsjedništva BiH, a kojem je prisustvovao i predsjednik posrnulog NiP-a Elmedin Konaković.Okupljanje je počelo na Carini, gdje je Denisa Bećirovića (SDP) dočekalo neugodno iznenađenje, piše Zenicablog.

Dok su se pristalice pripremale za šetnju Titovom ulicom, na displeju iznad zgrade pojavio se natpis “Denise Bećiroviću, izdao si Zeničane, Željezara je ugašena, Zenica i BiH te pamte”, navodi Zenicablog,piše Avaz

Podsjećamo, upravo u mandatu Trojke je ugašen zenički gigant, a nakon što je prodan Dodikovom pajdašu Gordanu Pavloviću Gociju.

Vlada FBiH je prvo propustila pravo preče kupnje nakon što su Indijci napustili kompaniju, a nakon što je Pavlović uništio, nakaradnim zakonskim rješenjem, koje je Sud poništio, ovo preduzeće je otišlo u stečaj.

Facebook komentari