Crna Gora od januara povećava plaće, minimalna 1.000 eura

Prema programu, minimalna neto plaća zaposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1.000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1.250 eura, a za zaposlene s visokim obrazovanjem 1.400 eura.

Program obuhvata više od 250.000 zaposlenih, javlja RTCG.

Dodatno povećanje plaća moguće je i ako socijalni partneri prihvate zahtjev Vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor,pišu Vijesti

Penzije će se od 2027. godine usklađivati četiri puta godišnje, a prosječna penzija u aprilu trebala bi premašiti 600 eura. Minimalna penzija premašit će 500 eura.

Osim toga, svaki će penzioner u decembru dobiti dodatnih 100 eura za zimu.

Vlada je model usvojila na današnjoj sjednici, nakon čega će biti proslijeđen Skupštini Crne Gore.

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