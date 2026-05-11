Putovanja u SAD tokom SP 2026 sve jeftinija, padaju cijene letova i hotela

Cijene avionskih karata i hotelskog smještaja padaju uoči takmičenja koje će se održati od 11. juna do 19. jula u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Primjer je otvorena ruta od Newcastlea do Dallasa 16. juna, gdje Engleska igra prvu utakmicu, s povratkom iz New Yorka 27. juna.

Cijena je pala s više od 1.000 na 945 funti. Još povoljnije je letjeti preko Dublina, gdje je potražnja slabija jer se Irska nije kvalificirala.

Direktan let American Airlinesa do Dallasa, s povratkom Aer Lingusom iz Newarka, sada košta 645 funti, u odnosu na preko 800 funti prošloga mjeseca.

Ryanair nudi povratne karte Birmingham–Dublin za 35 funti, a slične cijene dostupne su i iz drugih britanskih gradova.

Hotelski smještaj također pojeftinjuje. Američka hotelska asocijacija saopćila je da očekivanja o rekordnom ljetu nisu ispunjena,pišu Vijesti

U New Yorku, cijena dvokrevetne sobe u Holiday Inn Expressu 27. juna pala je za 13 posto na 513 dolara, dok je standardna soba u YMCA-u pojeftinila za petinu i sada košta 274 dolara.

Za putnike koji nemaju interes za nogomet, slabija potražnja, uz strože granične kontrole i geopolitičku neizvjesnost, znači povoljnije cijene.

Povratne karte London-Los Angeles od 11. do 30. juna dostupne su za 515 funti na British Airwaysu i Virgin Atlanticu, dok bi uobičajene cijene bile 700-800 funti. U julu, Norse Atlantic nudi povratne letove Gatwick-New York za 478 funti.

Cijene iz Manchestera su više nakon što je Aer Lingus ukinuo transatlantske linije prema New Yorku i Orlandu.

